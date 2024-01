Veröffentlicht am 19. Januar 2024 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – BONN – Kant und Koenig: Kreisvolkshochschule lädt an Weiberfastnacht zur Museumstour nach Bonn

Das hat Tradition bei der Kreisvolkshochschule Altenkirchen: An Weiberfastnacht steht eine Tagesfahrt auf dem Programm. In diesem Jahr geht es nach Bonn auf die dortige Museumseile. Ziele am Donnerstag, 8. Februar, sind die Bundeskunsthalle und das Museum König.

Die Bundeskunsthalle zeigt derzeit die Ausstellung „Immanuel Kant und die offenen Fragen“. Am 22. April jährt sich der Geburtstag des Philosophen Immanuel Kant zum 300. Mal. Kants bahnbrechende Beiträge zur Aufklärung, seine Überlegungen zu Ethik, Emanzipation, Erkenntnistheorie und zum Völkerrecht gelten bis heute als gesellschaftliche Orientierungspunkte. Eine fachkundige Führung durch die Ausstellung in der Bundeskunsthalle wird Kants Werk den Besuchern nahebringen. Hochkarätige Gemälde, Grafiken, wissenschaftliche Instrumente, Karten und Handschriften visualisieren die Kernthemen der Aufklärung. Gleichzeitig rücken die historische Person Immanuel Kant, sein Umfeld und seine Netzwerke in den Fokus. Auch seiner Heimatstadt Königsberg widmet sich die Ausstellung.

Thematisch gibt es dann einen großen Sprung, der allerdings fußläufig zu meistern ist: Das Museum Koenig ist eines der ganz großen Naturkundemuseen der Bundesrepublik. Die großen Sammlungen sind die Basis für die Suche nach Lösungen für den Erhalt der Biodiversität zur Sicherung einer gesunden Umwelt des Menschen. In den natürlich wirkenden Lebensräumen der Ausstellungen erleben die Besucher unmittelbar und mit allen Sinnen die großen Lebensräume der Erde: Die Themen „Afrikanische Savanne“, „Afrikanischer Regenwald – Unterholz“, „Wasser – Leben im Fluss“, „Polarregionen“, „Afrikanische Wüste“ und „Mitteleuropa“ grenzen aneinander. Komplexe biologische Phänomene und ökologische Wechselwirkungen werden spielerisch verständlich und anschaulich dargestellt. Zeitgeschichtlich spielte das Museum nach dem zweiten Weltkrieg eine wichtige Rolle in der damaligen Bundeshauptstadt: Hier fand die feierliche Eröffnung der konstituierenden Sitzung des Parlamentarischen Rates statt, Konrad Adenauer arbeitete kurzfristig in seinem ersten Büro als erster Kanzler der Bundesrepublik im Naturkundemuseum.

Die Teilnahme kostet 33 Euro, enthalten sind Fahrt, Eintritte und Führungen. Abfahrtsorte werden morgens Betzdorf, Wissen und Altenkirchen sein. Konkrete Abfahrtszeiten werden nach Anmeldung rechtzeitig mitgeteilt. Weitere Informationen zur Fahrt und Anmeldungen: Kreisvolkshochschule Altenkirchen, Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de

Foto: In der Bundeskunsthalle Bonn steht die aktuelle Kant-Ausstellung auf dem Programm der Fahrt der Kreisvolkshochschule. (Foto: Paul Razlaf, 2023 © Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland GmbH)