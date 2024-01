Veröffentlicht am 19. Januar 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – August-Sander-Schule stellte sich Grundschülern vor – Offener Unterricht für alle Sinne – Anmeldungen für die Klassen 5 ab Ende Januar

Zum Tag der offenen Tür hatte sich die August-Sander-Schule in ein winterliches, weihnachtliches Ambiente gehüllt. Grundschulkinder und deren Eltern nutzten die Gelegenheit, sich in diesem schönen Rahmen über das Schulprogramm und das pädagogische Konzept der Schule zu informieren. Neben Schulleiter Gerhard Hein standen das gesamte Kollegium und natürlich alle Schülerinnen und Schüler bereit, den Gästen alle Fragen zu beantworten.

Dieses geschah insbesondere in den Unterrichtsaktionen der Klassen 5 und 6, deren Mitmach-Aktionen in den Hauptfächern Mathematik, Deutsch, Englisch und Nawi und im Wahlpflichtbereich einen hohen Aufforderungscharakter für die Besucher hatten. Schließlich hat der Wahlpflichtbereich mit den Fächern Französisch, Wirtschaft und Verwaltung (WuV), Technik und Naturwissenschaft (TuN) und Hauswirtschaft und soziales (HuS) an der Realschule plus einen hohen Stellenwert – gibt er doch im Verlauf des Schulbesuchs gute Hinweise auf eine spätere berufliche Orientierung.

Bereits im Vorfeld hatte die Klasse 9.2 eine nachhaltige Tasche von Jagotech Paper aus Almersbach mit Namenslogo für diesen Tag hergestellt. Darin befanden sich kleine Geschenke für die Gäste. Unter anderem waren in den HuS-Kursen an die 1000 Plätzchen gebacken worden. Platz war aber auch für alles, was die Besucher an diesem Morgen selbst herstellten. Einschließlich der Laubsägearbeiten aus dem Werkraum und selbst gestalteten Weihnachtskarten am Computer.

Die August-Sander-Schule Realschule plus und FOS ist eine Kooperative Realschule, deren Klassenmesszahl in Stufe 5 bei 25 Schülerinnen und Schülern liegt. Die Klassen 5 und 6 sind als eine pädagogische Einheit zu sehen, in denen ohne Versetzungsdruck Lernprozesse begleitet und unterstützt werden können.

Mit einem Schnuppertag noch vor den Sommerferien und vielen Kennlern-Aktionen in der ersten Schulwoche werden die neuen Fünftklässler behutsam an den Alltag der weiterführenden Schule herangeführt. Die August-Sander-Schule ist aber auch Schwerpunktschule, an der Förderlehrerinnen für eine individuelle Förderung bereit stehen sowie für das gemeinsame Lernen im Klassenverband.

Die Ganztagschule in Angebotsform bietet Unterstützung bei den Hausaufgaben und Arbeitsgemeinschaften aus überwiegend künstlerischen und sportlichen Bereichen an.

Anmeldungen für die Klasse 5 sind nach vorheriger Terminabsprache im Sekretariat bei Frau Jung (Tel. 02681/2084) in der Woche vom 29. Januar 2024 bis 2. Februar 2024 möglich. Bitte hierzu die Kopie des Halbjahreszeugnisses, die Empfehlungsunterlagen der Grundschule, Geburtsurkunde des Kindes, Passbild und den Nachweis über den Masernschutz mitbringen.

Der Schnuppertag wird am Donnerstag, 27. Juni 2024 von 9 bis 12 Uhr in den neuen Klassen stattfinden.