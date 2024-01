Veröffentlicht am 19. Januar 2024 von wwa

FLAMMERSFELD – Neue Leitung in der Kindertagesstätte „Kunterbunt“ in Flammersfeld

Bürgermeister Fred Jüngerich übertrug Timo Müller die Leitung für die Kindertagesstätte „Kunterbunt“ in Flammersfeld. Ab dem 1. Januar ist er erster Ansprechpartner für Kinder, Eltern und die Mitarbeiter und -innen. In die Kita gehen Kinder aus den Ortsgemeinden Berzhausen, Flammersfeld, Giershausen, Kescheid, Orfgen, Reiferscheid, Schürdt, Seelbach, Walterschen und Ziegenhain.

Timo Müller arbeitete von 1993 bis 2006 in der Forstwirtschaft und erwarb zwischenzeitlich die Fachhochschulreife am Siegerlandkolleg in Siegen. 2009 schloss er seine Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher an der Berufsbildenden Schule in Westerburg mit einem Berufspraktikum an der inklusiven „Schule am Rothenberg“ mit dem Förderschwerpunkt „Sprache“ in Hachenburg ab. Anschließend arbeitete er zwei Jahre bei HIBA e.V. als Integrationskraft. Seit 2009 leitet er als selbständiger Tennistrainer (DTB B-Trainer) die Tennisschule „Westwood Tennis“. Von 2012 bis 2020 war er in der Kindertagesstätte „Glockenspitze“ in Altenkirchen und ab 2021 in der Kita „Kunterbunt“ in Flammersfeld als Erzieher tätig.

In den vergangenen Jahren lag sein Fokus auf Bewegungsangeboten mit dem Schwerpunkt Psychomotorik und Naturerfahrung. Darüber hinaus übernahm er die Praxisanleitung von Auszubildenden in der Kita „Kunterbunt“ und etablierte wöchentliche Ausbildungstreffen. Für die zukünftige Arbeit ist es ihm besonders wichtig, den Kindern ein vielschichtiges pädagogisches Angebot zu bieten, sowie bestehende pädagogische Angebote auszubauen und an den Bedarf von Kindern und Familien anzupassen. Foto: Verbandsgemeindeverwaltung

Foto: (v.l.): Bürgermeister Fred Jüngerich, Timo Müller und Sascha Koch (Fachbereichsleiter Soziales & Generationen)