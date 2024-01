Veröffentlicht am 19. Januar 2024 von wwa

SCHÜRDT – Glück gehabt – Schürdter Grillhütte knapp der Zerstörung entgangen

Am 10. Januar 2024 staunte der Schürdter Mitbürger Manfred Winkler nicht schlecht, als er die Grillhütte für kleinere Arbeiten aufsuchte. Unmittelbar neben der Hütte und dem Grillplatz war eine kapitale Eiche umgefallen. Glück im Unglück ist, dass keinerlei Beschädigungen an der frisch renovierten Hütte entstanden sind. Die in Mitleidenschaft gezogene Stromleitung wurde umgehend durch die eilig herbeigerufenen Mitarbeiter der EAM repariert. Der Gemeinderat wird sich nun um die Vermarktung des Baumstammes bemühen.