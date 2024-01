Veröffentlicht am 19. Januar 2024 von wwa

LINZ – Roger Lewentz begeistert beim Neujahrsempfang der Linzer SPD – SPD startet mit erfolgreichem Jahresauftakt ins neue Jahr

Beim Neujahrsempfang der Linzer SPD begeisterte der Landesvorsitzende der rheinland-pfälzischen SPD Roger Lewentz die anwesenden Sozialdemokraten. Beim Treffen in der Kapelle der Seniorenresidenz St. Antonius nahmen neben zahlreichen Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten aus der Verbandsgemeinde Linz auch viele SPD-Mitglieder aus den anderen SPD-Ortsvereinen im Kreis Neuwied und ebenso einige Vorsitzende von Linzer Vereinen teil. Lewentz spannte in seiner Rede einen breiten thematischen Bogen, schilderte, was es heißt, politische Verantwortung zu übernehmen in Krisenzeiten, und rief dazu auf, die Demokratie in Deutschland aktiv zu verteidigen. Auch lokale Themen kamen nicht zu kurz, allen voran Fördermittel für die Linzer Altstadt durch das Land. Dieter Lehmann, der Vorsitzende der SPD-Stadtratsfraktion Linz, ergriff anschließend das Wort und erklärte wie wichtig die Förderung „Integriertes Stadtentwicklungskonzept“ (ISEK) ist, die Roger Lewentz vor zehn Jahren als Innenminister bewilligt hatte. Lehmann betonte, dass nach den 6,5 Millionen Euro für Linz eine Anschlussförderung dringend erforderlich ist. Der Linzer Stadtbürgermeister Dr. Hans-Georg Faust stimmte den Aussagen seines Vorredners zu und führte aus, wie Linz sich durch die Förderung in den letzten zehn Jahren weiterentwickelt hat.

Grußworte überbrachten auch Michael Mahlert, der erste Beigeordnete des Kreises Neuwied sowie Martin Diedenhofen, der als Bundestagsabgeordneter die politische Großwetterlage in Berlin schilderte. Die Landtagsabgeordnete Lana Horstmann konnte schließlich berichten, welche Fördermittel das Land derzeit für die Stadt Linz und in der Region aufwendet.

Zudem überzeugte der mit mehr als 60 Gästen gut besuchte Neujahrsempfang mit angesagter Popmusik vom Linzer Duo Roses of Remedy, auch das leibliche Wohl kam mit Sekt und Brezeln mit Dip nicht zu kurz. Abgerundet wurde die traditionelle Veranstaltung der Linzer SPD mit vielen lebhaften Gesprächen innerhalb des Publikums. Organisiert wurde der Empfang von der Vorsitzenden der Dattenberger SPD, Renate Pepper, und Florian Augst, stellvertretender Vorsitzender der SPD Linz. Die Veranstaltung wurde von allen Beteiligten als großer Erfolg gewertet. „Mit diesem Neujahrsempfang ist uns ein sehr guter Start ins Wahljahr 2024 gelungen“, so Uli Bieber, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Linz. Auch Torsten Müller, Vorsitzender des SPD-Gemeindeverbandes Linz ist überzeugt: „Dieses Format ist jedes Jahr aufs Neue ein Erfolg und zeigt, wie stark die SPD in unserer Region verwurzelt ist.“

Foto: (v.l.): Janick Helmut Schmitz, Martin Diedenhofen, Florian Augst, Andrea Sünning-Löhr, Torsten Müller, Uli Bieber, Roger Lewentz und Dieter Lehmann. Foto: Marie-Christin Schlüter