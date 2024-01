Veröffentlicht am 18. Januar 2024 von wwa

HAMM (Sieg) – Fahren ohne Fahrerlaubnis mit schlechter Ausrede in Hamm (Sieg)

Im Rahmen der Streifentätigkeit konnten Polizeibeamte der Polizeiinspektion in Altenkirchen am 18. Januar 2024 gegen 11:00 Uhr in Hamm (Sieg) einen mit drei Personen besetzten PKW anhalten und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Alle drei Insassen hatten polizeiliche Erkenntnisse. Der 51-jährige Fahrzeugführer gab an, dass er aufgrund des Konsums von Betäubungsmitteln nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis sei, da die Polizei ihm diese abgenommen habe. Als Ausrede für die heutige Fahrt äußerte er, dass seine Frau ein Pflegefall sei und er deshalb auf ein Fahrzeug angewiesen wäre. Hintergrund der Fahrt waren jedoch keine Einkäufe für die kranke Frau, sondern der Einkauf von alkoholischen Getränken für seine Mitfahrer, die sich noch währen der Kontrolle solche öffneten und tranken. Quelle: Polizei