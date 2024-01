Veröffentlicht am 18. Januar 2024 von wwa

BETZDORF – Fahranfänger verursacht in Betzdorf Unfall und flüchtet

Am 17. Januar 2024 gegen 13:45 Uhr bog ein 18jähriger Mann mit seinem PKW von der Weberstraße in die Schützenstraße in Betzdorf ab. Aufgrund winterglatter Fahrbahn und hieran nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, kam ins Rutschen und touchierte hierbei mit seinem Heck einen parkenden PKW, ebenfalls im Heckbereich. Der 18jährige entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, konnte durch Angaben aufmerksamer Zeugen aber schnell ermittelt werden. Aufgrund des im Rahmen des Unfalls verursachten Sachschadens in Höhe mehrerer tausend Euro und der dann begangenen Unfallflucht, wurde der Führerschein des Fahranfängers sichergestellt. Gegen den jungen Mann wird nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Quelle: Polizei