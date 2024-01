Veröffentlicht am 18. Januar 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Nach drei Jahrzehnten: Pfarrerin Gudrun Weber-Gerhards geht in den Ruhestand

Am Samstag, 27. Januar 2024 wird Pfarrerin Gudrun Weber-Gerhards um 15 Uhr in der Evangelischen Christuskirche in Altenkirchen durch Superintendentin Pfarrerin Andrea Aufderheide offiziell in den Ruhestand verabschiedet.

Gudrun Weber-Gerhards, die in Bonn und Göttingen Theologie studierte, kam 1994 gemeinsam mit ihrem Gatten Martin Gerhards nach Altenkirchen und teilte sich mit ihm eine Pfarrstelle. Eine Win-win-Situation: Das Ehepaar konnte sich so die Erziehung seiner drei Kinder teilen und der Gemeinde standen zwei verschiedene Pfarrpersönlichkeiten zur Verfügung, die im Zweifel auch immer eine Vertretungslösung anbieten konnten. Von 2016 bis 2021 hatte Weber-Gerhards außerdem eine halbe Pfarrstelle in Wissen inne, bevor sie im April 2021 eine der beiden 100%-Pfarrstellen in Altenkirchen übernahm.

In ihrer Arbeit waren und sind Weber-Gerhards die Arbeit mit Kindern sowie mit Konfirmandinnen und Konfirmanden genauso wichtig wie die genuine Frauenarbeit, die Weiterentwicklung von Gottesdienstformaten oder die Etablierung von Begegnungsräumen. So war sie 2003 Mitgründerin des Vereins und der Begegnungsstätte „Mittendrin“, dem heutigen Mehrgenerationenhaus und Haus der Familie „Mittendrin“. Auch ehrenamtlich engagierte sie sich sozial: 1995 begründete sie die Eine-Welt-Gruppe und damit den Weltladen Altenkirchen mit und sie ist Initiatorin und bis heute Vorsitzende der Initiative zur Entwicklung Altenkirchens zur Fair-Trade-Stadt.

Zuletzt standen auch die Intensivierung des Regionenprozesses der Kirchengemeinden Almersbach, Altenkirchen, Hamm und Hilgenroth und die erfolgreiche Wiederbesetzung der weiteren Pfarrstelle in Altenkirchen mit Pfarrer Martin Göbler auf der Agenda, der die Gemeindearbeit künftig im Rahmen einer Einzelpfarrstelle fortsetzen wird.

Nach dem Festgottesdienst gibt es bei einem Empfang im benachbarten Theodor-Maas-Haus Gelegenheit für Grußworte und den persönlichen Austausch.

Foto: Pfarrerin Gudrun Weber-Gerhards (v. l.) bei der Einführung von Pfarrer Martin Göbler (m.) gemeinsam mit Superintendentin Pfarrerin Andrea Aufderheide (r.) Foto: Kirchenkreis//