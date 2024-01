Veröffentlicht am 18. Januar 2024 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – „Die Solawi Wisserland stellt sich vor“

Zum Vortragsabend: „Die Solawi Wisserland stellt sich vor“ lädt die KAB St. Elisabeth Birken-Honigsessen in Kooperation mit dem Katholischen Bildungswerk der Region Rheinland-Pfalz am Mittwoch, 31. Januar von 20 bis 21 Uhr, nach Birken-Honigsessen in das kath. Pfarrheim, Talstraße 2 ein.

Während der Veranstaltung werden Meike und Sebastian Müller sich selbst und ihre Solawi Wisserland vorstellen und über ihre aktuellen Projekte sprechen. Dabei warten unter anderem folgende Themen auf die Besucher:

– Was ist eine Solawi?

– Wie funktioniert die Solawi Wisserland?

– Was beinhaltet ein Ernteanteil?

– Wie kann ich mitmachen?

Wer möchte, kann sich auf der Webseite der Solawi Wisserland: www.hofschuetzenkamp.de schon vorab informieren. Oder nimmt unter der Telefonnummer 02742-8253 Kontakt zur KAB St. Elisabeth auf. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist gebührenfrei und eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Foto: Solawi Wisserland