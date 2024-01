Veröffentlicht am 17. Januar 2024 von wwa

ST KATHARINEN – Betrug durch gefälschte Vermietung in St. Katharinen

Am 05. Dezember 2023 wollte eine 25-jährige Frau aus St. Katharinen über eine Vermietungsplattform ein Ferienhaus über Silvester in Hindelang buchen. Nachdem sie auf einer offiziellen Seite recherchiert hatte, nahm der unbekannte Betrüger per Email Kontakt zu der Frau auf, gab sich als Vermieter aus und übersendete einen Link, den sie öffnen und die Buchung abschließen sollte. Unter anderem verlangte der vermeintliche Vermieter die Zahlung in Vorkasse auf ein englisches Konto, was dann auch erfolgte. Als die Frau mit weiteren Bekannten dann in Vorfreude in den Urlaub nach Hindelang fuhr, erlebte sie eine böse Überraschung: Das Haus an der angegebenen Anschrift gab es nicht. Der angebliche Vermieter ist über die bekannten Kontakte nicht mehr erreichbar. Quelle: Polizei