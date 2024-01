Veröffentlicht am 17. Januar 2024 von wwa

FLAMMERSFELD – Diebstahl aus unverschlossenem Pkw in Flammersfeld

Am Nachmittag des 13. Januar 2024 ereignete sich im Bereich Bornplatz in Flammersfeld ein Diebstahl aus einem unverschlossenen Pkw. Das Fahrzeug war auf einem angrenzenden Hof abgestellt. Durch Unbekannte wurde eine Geldbörse mit Dokumenten entwendet. Hinweise auf den oder die Täter existieren nicht. Die Polizei weist nochmals darauf hin, keine persönlichen Wertgegenstände im abgestellten Fahrzeug zu belassen und dieses immer durch Verschließen gegen unbefugten Zugriff zu sichern. Hinweise in dieser Sache sind an die Polizeiinspektion Altenkirchen zu richten. Quelle: Polizei