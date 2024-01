Veröffentlicht am 17. Januar 2024 von wwa

BETZDORF – Unbekannter Fahrzeugführer verunfallt in Betzdorf an Hauswand und flüchtet

Am 16. Januar 2024 wurde die Polizeiinspektion Betzdorf über einen Anwohner der Gäulenwaldstraße in Betzdorf informiert, dass offenbar jemand mit seinem Fahrzeug am Vorabend gegen seine Hauswand gefahren sei und die beschädigt habe. Laut dem Anwohner habe er am Vorabend zwischen 19:30 und 20:30 Uhr einen dumpfen Schlag vernommen, der mit dem Unfall in Zusammenhang stehen könnte. Wer kann Angaben zum Unfall oder dem beteiligten und flüchtigen Fahrzeug machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 – 926 0. Quelle: Polizei