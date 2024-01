Veröffentlicht am 17. Januar 2024 von wwa

BAD HÖNNINGEN – Missbrauch von Notrufen in Bad Hönningen

In der Nacht zum Dienstag meldete sich mehrfach eine 42-jährige Frau aus Bad Hönningen über Notruf bei der Rettungsleitstelle in Montabaur und bat um die Entsendung eines Rettungsdienstes. Auf Nachfrage des Sachbearbeiters der Leitstelle zur Konkretisierung des Grundes, konnte die Anruferin keinen plausiblen nennen, so dass kein Rettungsfahrzeug entsandt wurde. Letztmalig um 05:28 Uhr am Dienstagmorgen meldete die Frau über Notruf, sie sei Opfer einer schweren Straftat geworden. Bei der sofortigen Überprüfung durch eine Besatzung der Polizeiinspektion in Linz konnte die alkoholisierte Frau wohlbehalten an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Auf Nachfrage der Polizei gab sie an, es sei nichts passiert, sie habe die Angaben aus Langeweile gemacht und einen Grund angegeben, damit der Rettungsdienst vorbei komme. Ihr sei langweilig gewesen. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei