Veröffentlicht am 17. Januar 2024 von wwa

GEBHARDSHAIN – Volle Halle beim Neujahrsturnier der BSG Westerwald – Kleine und große Badmintonverrückte starten mit viel Power in die neue Saison

Kaum sind die ruhigen, vom guten Essen geprägten Tage rund um Weihnachten vorbei, kribbelt es doch manchem – vor allem jungen Badmintonfan – wieder in den Fingern. Bei dem ein oder anderen muss auch dringend neues Equipment getestet werden, das sich unter dem Weihnachtsbaum eingefunden hat.

Da viele Kids der BSG mittlerweile so gut spielen, dass sie immer wieder neue Herausforderungen suchen, hatte das Jugendtrainerteam um Isa, Anna und Julia die geniale Idee, ein Turnier mit Minimannschaften ins Leben zu rufen, in denen je zwei Kids und zwei Mannschaftsspieler als Team um den Sieg kämpfen. Damit es dabei fair zugeht, wurden je nach Spielstärke verschiedene Gruppen gebildet, aus denen dann die Teams per Losverfahren gebildet wurden.

Da die Resonanz auch bei den alten Hasen super war, konnten sowohl im A-Feld als auch im B-Feld jeweils fünf Teams im Modus „Jeder gegen Jeden“ um den Titel kämpfen.

Dann ging in der Gebhardshainer Großsporthalle die Luzi richtig ab! Von morgens 10:00 Uhr bis abends um 17:00 Uhr fighteten die 40 BSG’ler und ein Gastspieler höchst motiviert um jeden Punkt. Knappe Dreisatzspiele waren dabei fast schon die Regel, und obwohl der Spaß natürlich im Vordergrund stand, war bei Groß und Klein der Ehrgeiz geweckt und es kamen jede Menge sehenswerte Ballwechsel zu Stande.

Die acht Matches, die jeder zu absolvieren hatte, ließen sich allerdings nur mit der äußerst gut bestückten Cafeteria und der guten Stimmung in der Halle überstehen. Am Ende siegten im B-Feld das Team „2F4U“ vor „Die zweiten von hinten“ und „Team 3“. Im A-Feld setzte sich die „Gummibärchenbande“ vor den „Krassen Klatschern“ und den „Vikings“ durch. Für unsere Kids war das sicherlich ein Superevent, einmal mit den „Profis“ spielen zu dürfen – und die hatten auch sichtlich Spaß. Eine gute Sache, die im nächsten Jahr vielleicht eine Neuauflage erlebt… Vereinsbericht und Foto