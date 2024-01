Veröffentlicht am 17. Januar 2024 von wwa

WINDHAGEN – RKK-Ehrenorden in Silber für „Wenter Klaavbröder“ – Erwin Rüddel sprach den Geehrten Dank und Anerkennung aus

Der Sessionskarneval 2023/2024 ist in Windhagen mit der Proklamation des Prinzenpaares Mario I. „von Elferrat und Marathon“ sowie Vroni I. „die Gartenqueen mit Fernweh“ (Höß) im vollen Gange. Gleichzeitig nutzte der Bezirksvorsitzende der Rheinische Karnevals-Korporationen e.V. (RKK), Erwin Rüddel, die Veranstaltung um einige der „Wenter Klaavbröder“ aufgrund hervorragender Leistungen der ehrenamtlichen karnevalistischen Tätigkeit mit RKK-Ehrenorden in Silber auszuzeichnen.

Umso mehr weiß Erwin Rüddel auch was es heißt, sich für die und in der fünften Jahreszeit zu engagieren, was ohne das freiwillige und unentgeltliche Engagement der zahlreichen Ehrenamtler gar nicht realisierbar wäre: „Karnevalisten sind Menschen mit Freude zur Freude für viele andere Mitmenschen!“

Dazu gehören auch die Geehrten, die allesamt bereits auf jahrzehntelange Tätigkeiten in Sachen Spaß und Frohsinn zurückblicken können. „Ihnen allen ist es zu verdanken, dass der Karneval gerade auch in meinem Heimatort gelebt wird, die Mitmenschen erreicht und sie begeistert“, so der RKK-Bezirksvorsitzende.

Claudia Gronewold ist 20 Jahre aktiv im Verein. Prinzessin war sie im Jahr 2018. Weiterhin aktiv ist sie als Helferwartin im Vorstand, sowie als Aktive im Elferrat und dessen Sprecherin.

Focko Gronewold ist, wie seine zuvor erwähnte Gattin, ebenfalls 20 Jahre im Verein aktiv. Er war 2018 der Prinz der „Wenter Klaavbröder“. Er begleitete das Amt des Kassierers, ist Elferratsmitglied und war dessen Sprecher bis 2022.

Christel Meyer, die seit 2010 Klaavbröder-Aktive ist, blickt heute noch gerne aufs Jahr 2012 zurück, wo sie neben dem Prinzen als Prinzessin noch vielen Karnevalsenthusiasten in guter Erinnerung ist. Noch heute zeichnet sie sich als aktive Elferratsfrau und als Zuständige für den Einkauf Küche aus.

Stefan Meyer, ihr Ehemann, gehört ebenfalls seit 2010 zu den Aktiven der Windhagener Karnevalsgesellschaft. Er war 2012 Prinz der Klaavbröder. Auch als Kassierer im Vorstand und aktiver Elferrat ist der Geehrte bekannt.

Anke Novatschin, trat bereits 1996 den „Wenter Klaavbröder“ als Aktive bei und war 2004 Prinzessin der KG. Sie erlangte zudem Verdienste als Kassiererin im Vorstand und als aktive Elferratsfrau.

Winfried Weiler ist seit 2000 aktiv bei den Klaavbröder. Ein Highlight bescherte ihm das Jahr 2004, als er Prinz der KG in Windhagen war. Von 2006 bis 2009 leitete er als 1. Vorsitzender die Geschicke der Klaavbröder. Verdienste erwarb er sich zudem als Kassierer im Vorstand, sowie als Elferrat.

„Ihr alle habt diese RKK-Ehrenauszeichnung in Silber mehr als verdient. Ihr alle habt maßgeblichen Anteil am Ansehen und Fortbestehen unserer KG Wenter Klaavbröder. Ihr überzeugt einmal mehr mit eurer Einstellung und Darstellung. Leider ist es aber heute nicht möglich Anke Novatschin den Ehrenorden persönlich zu überreichen. Das wird aber auf jeden Fall nachgeholt“, bekräftigte Erwin Rüddel unter großer Zustimmung.

„Zudem“, so der Bezirksvorsitzende der RKK, „erfüllt es mich mit Freude und Stolz, erleben zu dürfen, wie in meinem Heimatort das rheinische Brauchtum Karneval weiter betrieben und gepflegt wird.“ Schließlich war Erwin Rüddel über Jahre hinweg selbst 1. Vorsitzender der KG „Wenter Klaavbröder“ und stellte im Jahr 2002 mit seiner Gattin Renate das Prinzenpaar. Dass sich das karnevalistische Blut der Familie in der Windhagener Karnevalsgesellschaft fortsetzt, zeigt sich auch darin, dass heute Sohn Alexander Klaavbröder-Vorsitzender ist.

Foto: (v.li.) Stefan Meyer, Christel Meyer, Claudia Gronewold, Focko Gronewold, Erwin Rüddel, Prinz Mario I., Prinzessin Vroni I. (Höß), sowie Winfried Weiler. Foto: Erwin Höller