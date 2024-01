Veröffentlicht am 17. Januar 2024 von wwa

MAINZ – Fundierte Deutschkenntnisse sind der Schlüssel zum Bildungserfolg – FREIE WÄHLER-Fraktion fordert Landesregierung per Antrag auf, ein „Maßnahmenpaket Deutsch“ für die Sekundarstufe I zu erarbeiten

„Deutsch ist Unterrichts- und Bildungssprache und stellt damit die Grundlage für die Beteiligung an allen Bildungsprozessen dar. Als solche sind gute Deutschkenntnisse unabdingbar, um schulische Lerninhalte zu verstehen, Erlerntes wiederzugeben und Bildungsziele zu erreichen“, weiß Helge Schwab, bildungspolitischer Sprecher der FREIE WÄHLER-Fraktion im Landtag Rheinland-Pfalz. Doch gerade in diesem Fach ist das Kompetenzniveau der Schülerinnen und Schüler laut IQB-Bildungstrend 2022 zwischen 2015 und 2022 deutlich gesunken. Mehr Jugendliche verfehlen demnach den Mindeststandard im Lesen, Zuhören und Rechtschreiben. Um diesem Trend entgegenzuwirken, fordert die FREIE WÄHLER-Landtagsfraktion die Landesregierung mit einem Antrag in der 58. Plenarsitzung (Donnerstag, 25. Januar) auf, über den Neun-Punkte-Plan zur Stärkung der Basiskompetenzen „Mehr Lesen, Mehr Schreiben, Mehr Rechnen – Mehr Chancen“ hinaus, ein Maßnahmenpaket für die Sekundarstufe I zu erarbeiten.

„Fundierte Deutschkenntnisse sind nicht nur der Schlüssel zum Bildungserfolg der Kinder und Jugendlichen, sondern auch Grundlage für mehr Chancen- und Bildungsgerechtigkeit in unserer Gesellschaft“, gibt Helge Schwab zu Bedenken. Deshalb müsse die Förderung der Unterrichtssprache Deutsch, die Absicherung der Grundkompetenzen Lesen, Zuhören und (Recht-)Schreiben sowie der Aufbau von bildungssprachlichen Kompetenzen einen besonders hohen Stellenwert in Rheinland-Pfalz einnehmen. In ihrem Antrag fordert die FREIE WÄHLER-Fraktion deshalb die Landesregierung unter anderem dazu auf, die Stundenzahl für das Fach Deutsch aufzustocken, zudem unter Beteiligung von Wissenschaft, Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern sowie Eltern eine Strategie zu entwickeln, wie ein interessengeleiteter und motivierender Deutschunterricht gestaltet werden kann. Außerdem fordern FREIE WÄHLER, entsprechende Maßnahmen zu entwickeln, die über das Lesen hinaus auch dem Zuhören in der Sekundarstufe I über alle Fächer hinweg Aufmerksamkeit schenken.

„Bei gesunkenen Deutschkompetenzen ist in der Konsequenz damit zu rechnen, dass auch die Leistungen in anderen Fächern abfallen“, prognostiziert Schwab. „Denn Deutsch braucht es für alle Fächer und wenn die IQB-Ergebnisse zeigen, dass die Grundkompetenzen deutlich zurückgegangen sind, dann betrifft das auch alle anderen Fächer. Lesen, Schreiben und Zuhören sind die Basis für Leistungsfähigkeit.“