STADT NEUWIED – Kreuzgang Konzerte – Musik vor beeindruckender Kulisse – Sensationeller Vorverkaufsstart: Jetzt noch Plätze sichern!

Der Mai bietet wieder außergewöhnliche Musik-Momente vor der beeindruckenden Kulisse der Abtei Rommersdorf im Neuwieder Stadtteil Heimbach-Weis. Die alten Gemäuer des einstigen Klosters mit ihren imposanten Säulengängen verleihen der Veranstaltungsreihe den eingängigen Namen: Die Kreuzgang Konzerte sind seit Jahren ein Garant für besondere Konzerterlebnisse. An vier Abenden im Wonnemonat, je um 20 Uhr, öffnet dieser besondere Ort seine Tore für ganz unterschiedliche Konzerte.

Am Montag, 13. Mai, spielen „Ben Bulben“ in siebenköpfiger Besetzung stimmungsvollen, facettenreichen Irish Folk Rock. Stimmlagen, die den Originalen zum Verwechseln ähneln, bei gleichzeitig beeindruckender Authentizität bietet die Simon & Garfunkel Revival Band am Mittwoch, 15. Mai. Andreas Sittmann lädt dann am Dienstag, 21. Mai, zu einem Liederabend mit vielen musikalischen Leckerbissen von Reinhard Mey ein. Abschließend nehmen die A-cappella-Deutschpoeten von „ANDERS“ ihr Publikum am Donnerstag, 23. Mai, mal melancholisch-tiefsinnig, mal humorvoll-ironisch mit in ihr Programm „Kurzurlaub“.

Übrigens: Die Location bietet 200 heißbegehrte Plätze. Insbesondere Fans der Simon & Garfunkel Revival Band sollten mit dem Kartenkauf nicht mehr allzu lange warten. Tickets gibt es unter anderem in der Tourist-Information Neuwied, Telefon 02631 802 5555, bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen oder beim zentralen Online-Bestell-Service www.kreuzgang-konzerte.de.