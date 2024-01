Veröffentlicht am 16. Januar 2024 von wwa

OBERBIEBER – „Diedenhofen und Horstmann grillen“

Zum Jahresauftakt beginnt in diesem Jahr die traditionelle Tour des Grillens am Dienstag, den 23. Januar 2024 um 18 Uhr, auf dem Parkplatz nah und gut in Neuwied/Oberbieber. Lana Horstmann: „Ich freue mich, dass wir den Tourstart in diesem Jahr in meinem Heimatort beginnen, und lade alle auch im Namen von Martin Diedenhofen herzlich ein, zu einem Gespräch vor Ort. Auch für das leibliche Wohl werden wir sorgen. An diesem Tag wird uns Maren Dümmler, Ortsvorsteherkandidatin, tatkräftig unterstützen und wir hoffen, trotz Kälte, dass uns viele Bürgerinnen und Bürger vor Ort besuchen werden.“