Veröffentlicht am 15. Januar 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Erstes Mannschaftsspiel der Senioren in der Rückrunde

Am Samstag, 13. Januar, spielte die Seniorenmannschaft des Badminton Club Altenkirchen gegen den BC Niederlützingen II. Die Begegnung beginnt mit einem starken Auftakt. Sowohl das erste Herrendoppel, gespielt von Colin Thiel und Nicky Abegunewardene, sowie das Damendoppel, gespielt von Joana Heftrich und Desiree Kinner, gingen siegreich in zwei Sätzen an den BC Altenkirchen. Sowohl im zweiten Herrendoppel als auch im zweiten und dritten Herreneinzel zeigten Stephan Hoffmann und Robin Krämer starke Ballwechsel, mussten sich jedoch knapp gegen ihre Gegner geschlagen geben. Auch das Dameneinzel, gespielt von Joana Heftrich ging an BC Niederlützingen II. Im ersten Herreneinzel zeigte Mannschaftsführer Colin Thiel seine gewohnte Stärke und gewann das Spiel mit 21:15 und 21:09. Im Mixed schafften es Nicky Abegunewardene und Desiree Kinner durch ihr gutes Zusammenspiel beide Spielsätze mit 21:08 und 21:13 zu gewinnen und sicherten einen weiteren Siegpunkt. Die Begegnung endete mit einem Unentschieden von 4:4. Für die Seniorenmannschaft geht es am 20.01. gegen den Tabellenerster TV Nassau weiter.

Foto: Stephan Hoffmann, Nicky Abegunewardene und Colin Thiel, Joana Heftrich, Robin Krämer und Desiree Kinner