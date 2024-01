Veröffentlicht am 16. Januar 2024 von wwa

VALLENDAR – Körperverletzung in Vallendar

Sonntagmorgen, 14. Januar 2024 gegen 01:00 Uhr, kam es an der Bushaltestelle in der Rheinstraße vor der Kongresshalle in Vallendar, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Der Beschuldigte stieß im Verlauf der Streitigkeiten den Geschädigten zu Boden, woraufhin sich der eine Schürfwunde am rechten Knie zuzog. Anschließend flüchtete der Beschuldigte in Beisein von zwei oder drei weiteren Personen von der Örtlichkeit. Hinweise werden an die Polizei Bendorf erbeten. Quelle: Polizei