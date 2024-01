Veröffentlicht am 15. Januar 2024 von wwa

URBAR – Verkehrsunfallflucht in Urbar

In der Nacht zwischen 14. und 15. Januar 2024 kam es in der Ortslage Urbar in der Arenberger Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch ein unbekanntes Fahrzeug wurde das gelbe Blinklicht, das auf die Ampelanlage gegenüber dem Sportplatz hinweist, beschädigt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bendorf zu melden. Quelle: Polizei