Veröffentlicht am 15. Januar 2024 von wwa

BETZDORF – Brand eines Mehrfamilienhauses in Betzdorf

Am frühen Samstagmorgen, 13. Januar 2024, kam es gegen 04.00 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt von Betzdorf. Im Verlauf des Einsatzes wurde im Obergeschoss des Hauses ein menschlicher Leichnam gefunden. Dabei dürfte es sich um eine 88-jährige Hausbewohnerin handeln. Zur zweifelsfreien Identifizierung und zur Feststellung der genauen Todesursache wurde eine Obduktion des Leichnams angeordnet. Darüber hinaus sind bei dem Brand Zwei Personen leicht verletzt worden. Sie wurden vom Rettungsdienst mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus eingeliefert, konnten nach ambulanter Behandlung aber wieder entlassen werden.

Das Anwesen wurde durch den Brand erheblich beschädigt. Es muss, so die Polizei, von einem Totalschaden ausgegangen werden. Die Schadenshöhe dürfte im mittleren sechsstelligen Eurobereich liegen. Die Brandursache steht derzeit noch nicht fest und bedarf weiterer Ermittlungen. Da das Objekt einsturzgefährdet ist, müssen zunächst die Statik des Gebäudes überprüft und die notwendigen Sicherungsmaßnahmen durchgeführt werden. Anschließend kann eine Begutachtung des Brandortes erfolgen. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Betzdorf übernommen. Quelle: Polizei