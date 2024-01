Veröffentlicht am 15. Januar 2024 von wwa

SÖRTH – Tödlicher Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 414 zwischen Kroppach und Altenkirchen

Der Verkehrsunfall ereignete sich in der Gemarkung Sörth. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei wird von folgendem Unfallhergang ausgegangen: Ein 38-jähriger Fahrer eines Mercedes-Benz befuhr die B 414, aus Richtung Kroppach kommend, in Fahrtrichtung Altenkirchen. In einer Rechtskurve geriet er auf schneebedeckter Fahrbahn auf den Gegenfahrstreifen und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden VW Multivan. Der Fahrer des Mercedes starb noch an der Unfallstelle. Die 63-jährige Fahrerin des VW wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Anschließend wurde sie durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sie erlitt schwere Verletzungen.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 40.000 Euro. Seitens der Staatsanwaltschaft Koblenz wurde die Erstellung eines Gutachtens angeordnet. Die Unfallaufnahme dauert derzeit noch an. Aus diesem Grund ist die B 414 weiterhin komplett gesperrt. Im Einsatz waren der Rettungsdienst, die Feuerwehren Altenkirchen und Neitersen sowie die Polizei Altenkirchen. Quelle: Polizei