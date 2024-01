Veröffentlicht am 15. Januar 2024 von wwa

LUDWIGSHAFEN – Welpe gefunden

Einen kleinen Welpen schlossen Polizeikräfte der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 ins Herz. Der süße Vierbeiner wurde am Freitag, 12. Januar 2024, von einem 30-Jährigen abgegeben. Er hatte den acht bis zehn Wochen alten Hund zuvor herrenlos auf der Pettenkoferstraße gefunden.

Sie vermissen einen Welpen oder wissen, wem das Tier gehört? Bitte wenden Sie sich an die Stadt Ludwigshafen unter Telefonnummer: 0621 504-2404 oder per E-Mail: fundbuero@ludwigshafen.de oder an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de. Quelle und Foto: Polizei