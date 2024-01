Veröffentlicht am 14. Januar 2024 von wwa

KIRCHEN – Verkehrsunfallflucht in Kirchen (Sieg) – Fahrzeugführer lässt PKW an Unfallstelle zurück

Gegen 01:30 Uhr kam es am Sonntagmorgen, 14. Januar 2024, im Baumschulweg zu einem Verkehrsunfall, bei dem der unbekannte Fahrzeugführer eines VW Golf auf schneebedeckter Fahrbahn nach links abkam und dabei seinen PKW sowie ein Verkehrsschild beschädigte. Zeugen konnten im Nachgang wahrnehmen, wie der Fahrzeugführer von mindestens einer weiteren Person mit einem PKW von der Unfallstelle abgeholt wurde. Den verunfallten, totalbeschädigten PKW ließ er ebenso wie seine darin befindlichen persönliche Gegenstände an der Unfallstelle zurück. Er wird sich nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort strafrechtlich verantworten müssen. Weiterhin wird geprüft, ob sich die abholende Person wegen Strafvereitelung strafbar gemacht haben könnte. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter der Rufnummer 02741 926-0. Quelle: Polizei