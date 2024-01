Veröffentlicht am 12. Januar 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Von Schuberts Romantik zur spanischen Avantgarde – Rubén Russo gastiert bei „Weltklassik am Klavier“

Die Konzertreihe „Weltklassik am Klavier“ startet am 21. Januar ins neue Jahr: Solist ist diesmal Rubén Russo. Die Überschrift zum Januar-Konzert in der Altenkirchener Kreisverwaltung lautet: „Von Schuberts Romantik zur spanischen Avantgarde – Albéniz!“ Dahinter verbergen sich Werke von Franz Schubert, Franz Liszt, Maurice Ravel und Isaac Albéniz.

Rubén Russo wurde 1997 in Madrid geboren. Er absolvierte renommierte Musikhochschulen seiner Heimatstadt, derzeit studiert er an der Internationalen Musikakademie Anton Rubinstein in Düsseldorf und am Beethoven-Konservatorium im niederländischen Tegelen. Russo selbst kündigt sein Konzert in der Kreisstadt so an: „Ausgehend von der Figur des ungarischen Komponisten Franz Liszt werden die Anfänge der Romantik und ihre Umwandlung in zwei klar voneinander abgegrenzte Wege, die künstlerische Avantgarde und den Nationalismus, die Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts begannen, dargestellt. Wir beginnen das Konzert mit der Fantasie ‚Der Wanderer‘ von Schubert, einem der ersten Romantiker. Das Thema der Fantasie ist ein immer wiederkehrendes Thema in der Romantik: der wandernde Reisende ohne Heimat. Es zieht sich durch die gesamten Werke der Romantik. Mit der Hand von Liszt und seiner Bearbeitung von Schuberts ‚Winterreise‘ für Klaviersolo und den transzendentalen Studien des ungarischen Komponisten knüpfe ich dann an den nächsten Teil des Konzerts an.“

Konzertbeginn im Wilhelm-Boden-Saal der Kreisverwaltung Altenkirchen (Parkstraße 1, Altbau, Raum 111) ist um 17 Uhr, der Einlass beginnt um 16.15 Uhr. Reservierungen sind ausschließlich möglich über E-Mail an info@weltklassik.de oder telefonisch unter +49 151 125 855 27. Der Eintritt kostet 30 Euro, Studenten zahlen 15 Euro, Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt. Die Konzertreihe „Weltklassik am Klavier“ gastiert bundesweit monatlich an mehr als 40 Standorten. In Altenkirchen macht die Reihe in der Regel am dritten Sonntag eines Monats Station. Weitere Informationen: www.weltklassik.de

Foto: Rubén Russo spielt am 21. Januar im Rahmen der Reihe „Weltklassik am Klavier“ in Altenkirchen. (Foto: Michail Blatow)