Veröffentlicht am 12. Januar 2024 von wwa

VG ALTENKIRCHEN-FLAMMERSFELD – Langjährige Mitarbeiterinnen in den Ruhestand verabschiedet

Zum 1. Januar 2024 tritt Margot Vohl in den Ruhestand und Birgit Schuster in die Freistellungsphase Altersteilzeit. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde wurden sie von Bürgermeister Fred Jüngerich offiziell verabschiedet. Er sprach ihnen seine herzlichen Glückwünsche aus und überreichte beiden jeweils eine Dankurkunde sowie ein Geschenk der Verbandsgemeinde.

Birgit Schuster aus Horhausen absolvierte von 1977 bis 1980 die Ausbildung zur Verwaltungsangestellten bei der Verbandsgemeindeverwaltung Flammersfeld und war nach der abgeschlossenen Ausbildung bei der Verbandsgemeindekasse bis 1984 tätig. 1990 trat sie wieder in den aktiven Dienst bei der ehemaligen Verbandsgemeinde Flammersfeld ein und war bis zu ihrem Eintritt in die aktive Phase der Altersteilzeit zum 1. Januar 2024 Mitarbeiterin der Verbandsgemeindekasse. In der Zeit von 2015 bis 2019 war sie stellvertretende Kassenverwalterin.

Margot Vohl aus Borod schloss ihre dreijährige Ausbildung zur Großhandelskauffrau bei der Fa. Hüllbüsch in Altenkirchen 1976 ab und war dort bis 1978 tätig. Von 1978 bis 1986 arbeitete sie bei der Kreissparkasse Altenkirchen als Kundenbetreuerin im Servicebereich und Terminalkassiererin. Zum 1. Oktober 1987 wurde Margot Vohl als Personalsachbearbeiterin bei der Verbandsgemeinde Altenkirchen eingestellt. Dieses Aufgabengebiet betreute Margot Vohl 36 Jahre.

Bürgermeister Fred Jüngerich dankte Margot Vohl und Birgit Schuster für die gute Zusammenarbeit und ihr jahrzehntelanges Engagement. Der Beständigkeit, über so viele Jahre einem Arbeitgeber verbunden zu bleiben, zollte er in beiden Fällen Respekt und merkte an, dass dies in der heutigen Zeit nicht mehr selbstverständlich ist.

Personalratsvorsitzender Mathias Rabsch übermittelte im Namen der Belegschaft ein herzliches Dankeschön für die gute Zusammenarbeit verbunden mit den besten Wünschen für die Zukunft und überreichte Margot Vohl und Birgit Schuster jeweils einen Blumenstrauß. Foto: Verbandsgemeindeverwaltung

Foto: (v.l.): Personalratsvorsitzender Mathias Rabsch, Büroleiterin Sonja Hackbeil, Margot Vohl, Rainer Schuster, Birgit Schuster, Fachbereichsleiterin „Finanzen“ Annette Stinner und Bürgermeister Fred Jüngerich