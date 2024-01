Veröffentlicht am 12. Januar 2024 von wwa

STADTKYLL – Tödlicher Verkehrsunfall in Stadtkyll

Am 12. Januar 2024, gegen 08:35 Uhr, kam es in der Auelstraße in Stadtkyll zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine 21-jährige Frau aus NRW tödlich verletzt wurde. Sie befuhr die Auelstraße mit ihrem PKW aus Richtung NRW kommend und kollidierte aus ungeklärten Gründen mit einem entgegenkommenden Traktor mit Anhänger. Durch die Staatsanwaltschaft Trier wurde ein umfangreiches Verkehrsunfallgutachten angeordnet. Die Auelstraße wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme gesperrt. Die Sperrung dauerte bis zum Nachmittag an. Im Einsatz waren die Feuerwehren Stadtkyll und Jünkerath, das DRK, die Straßenmeisterei Gerolstein sowie die Polizeiinspektion Prüm. Quelle – Polizei