Veröffentlicht am 11. Januar 2024 von wwa

WISSEN – Sternsinger der Förderschule Wissen

Seit fast 40 Jahren beteiligt sich die Förderschule auf dem Wissener Alserberg an der Sternsingeraktion des Kindermissionswerks der katholischen Kirche. Jetzt war es wieder so weit. Gut drei Dutzend Schülerinnen und Schüler ließen sich unmittelbar nach den Weihnachtsferien voller Begeisterung mit bunten Gewändern und goldenen Kronen als Könige ausstaffieren. Dann ging es in kleinen Gruppen in der Begleitung von Lehrpersonal durch die Straßen des Alserbergs zu den Häusern, wo man die Kinder oftmals schon erwartete. „Guten Morgen in diesem Haus, ja so wünschen wir ein glücksseliges Neues Jahr. Wir kommen aus dem Morgenland und werden geführt von Gottes Hand“, trugen die Kinder vor und befestigten den Aufkleber mit dem Segenswunsch „20*C+M+B+24“ an den Türen. Als „Gegenleistung“ gab es Bares in die Sammelbüchsen und allerhand Süßigkeiten. Wer nicht zuhause war, hatte oftmals eine gut gefüllte Tüte neben der Tür bereitgestellt. Gegen Mittag stand das Sammelergebnis fest: stolze 925 Euro, die umgehend dem katholischen Pfarrbüro Wissen übergeben wurden. (bt) Fotos: Bernhard Theis