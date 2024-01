Veröffentlicht am 11. Januar 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Lara Imhäuser ist die neue Sprecherin der Wirtschaftsjunioren Sieg-Westerwald e.V. – Erstes Treffen mit Landrat Dr. Enders und Wirtschaftsförderer Lars Kober

Im Rahmen der diesjährigen Mitgliederversammlung der Wirtschaftsjunioren Sieg-Westerwald e.V. wurde Lara Imhäuser, kaufmännische Leitung der AMS GmbH aus Elkenroth, einstimmig zur neuen Sprecherin für die nächste zwei Jahre gewählt. Sie tritt jetzt die Nachfolge von Marcel Stitz an, der die Wirtschaftsjunioren Sieg-Westerwald in den vergangenen zwei Jahren geführt hat.

Dem Vorstand gehören neben der neuen Sprecherin auch ein neuer Stellvertreter Sprecher mit David Winters vom rewi Druckhaus in Wissen an. Weiterhin begleitet Dominik Lukas von der AXA Versicherung aus Hamm die Position des Kassenwartes. Geschäftsführerin der Wirtschaftsjunioren Sieg-Westerwald ist unverändert Kristina Kutting, die die beiden IHK-Regionalgeschäftsstelle in Altenkirchen und Neuwied leitet.

Die Wirtschaftsjunioren Sieg-Westerwald setzen mit einem frisch gewählten Vorstand unter der Leitung von Lara Imhäuser neue Impulse für die regionale Wirtschaft. Im Zuge des neuen Amtsantritts führte der Vorstand kürzlich ein erstes wegweisendes Treffen mit Landrat Dr. Enders und Wirtschaftsförderer Lars Kober durch. Der Austausch zwischen dem neuen Vorstand und der Kreisspitze markiert einen bedeutsamen Schritt in der Stärkung der Verbindung zwischen den Wirtschaftsjunioren und den Entscheidungsträgern der Region. Die Gespräche fokussierten sich auf die aktuellen Herausforderungen und Chancen für junge Unternehmerinnen und Unternehmer im Landkreis Altenkirchen. Dabei standen Themen wie regionale Wirtschaftsentwicklung, Unterstützung für Start-ups und die Förderung unternehmerischer Innovation im Mittelpunkt.

Für das neue Jahr 2024 möchten die Wirtschaftsjunioren weiterhin an den Veranstaltungen wie im Vorjahr anknüpfen, wie zum Beispiel beim Azubi-Speed-Dating und der Ausbildungs- und Berufsorientierungsmesse (ABOM). Ebenso sind die Wirtschaftsjunioren Mitveranstalter bei dem Empfang der Wirtschaft für den Landkreis Altenkirchen. Weitere Stammtischtreffen, Betriebsbesuche bei Unternehmen wie der AMS GmbH in Elkenroth am 18.04.2024, Projekte zur Berufsausbildung/-orientierung und regionale Politikgespräche mit MdLs und MdBs sind geplant.

„Das Netzwerk der Wirtschaftsjunioren ist unglaublich vielfältig: Der Austausch mit anderen jungen Unternehmern, die in der gleichen Lage sind, oder Gespräche zu den Themen wie digitaler Wandel oder Fachkräftesicherung; wir alle müssen Lösungen für unsere Unternehmen finden. Dies gilt beispielsweise auch für das Thema Nachfolge – einige unserer Junioren haben in jungen Jahren Betriebe übernommen und profitieren von den Erfahrungen der anderen. Wir tauschen uns nicht nur zu Fachthemen aus, bei uns geht es auch um die persönliche Entwicklung. Aus unseren Treffen nehmen wir Denkanstöße und neue Sichtweisen mit“, so Lara Imhäuser.

Die Wirtschaftsjunioren Sieg-Westerwald setzen sich intensiv dafür ein, ihre Region aktiv zu unterstützen und einen nachhaltigen wirtschaftspolitischen Einfluss auszuüben. In ihrer Rolle als Stimme der jungen Wirtschaft engagieren sie sich für die Belange und Interessen der jungen Unternehmerinnen und Unternehmer in der Region. Ihr Ziel ist es, nicht nur eine Plattform für den Austausch unter Gleichgesinnten zu schaffen, sondern auch ein dynamisches Netzwerk zu etablieren. Dieses Netzwerk ermöglicht es den jungen Unternehmern, voneinander zu lernen, Synergien zu nutzen und gemeinsam innovative Lösungen für aktuelle Herausforderungen zu entwickeln. Durch ihre aktive Beteiligung und ihre vielfältigen Aktivitäten tragen die Wirtschaftsjunioren Sieg-Westerwald maßgeblich zur Stärkung der Wirtschaft und zur Förderung des unternehmerischen Geistes in der Region bei.

Die Zusammenarbeit mit der IHK Koblenz und den Wirtschaftsjunioren beruht auf einer langen Tradition. Somit könnten engagierte jüngere Mitglieder für unterschiedliche ehrenamtliche Kammerfunktionen gewonnen werden. Die Wirtschaftsjunioren werden für verschiedene IHK-Ausschüsse als Gast zugelassen und können sich, sofern sie Mitglied der IHK Koblenz sind, in die Vollversammlung wählen lassen.

„Durch den kontinuierlichen Austausch von Informationen und Kommunikation zwischen der IHK und den Wirtschaftsjunioren entstehen interessante Projekte und Veranstaltungen, die speziell auf die Bedürfnisse junger Unternehmer in der Region zugeschnitten sind. Dies ermöglicht eine gezielte Auseinandersetzung mit aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen,“ erläutert Kristina Kutting, Geschäftsführerin der Wirtschaftsjunioren Sieg-Westerwald e.V.

Kleiner Reminder – Wer oder was sind die Wirtschaftsjunioren Sieg-Westerwald? Die Wirtschaftsjunioren sind junge selbstständige Unternehmer, junge Führungskräfte und Nachwuchsführungskräfte unter 40 Jahren, die den Erfahrungsaustausch und den Kontakt miteinander suchen. Sie sind der größte Zusammenschluss junger Unternehmer und Führungskräfte in Deutschland. Der Kreis Sieg-Westerwald besteht seit über 40 Jahren und engagiert sich schwerpunktmäßig bei Projekten für junge Menschen. Wenn die Wirtschaftsjunioren Ihre Neugier geweckt haben und Sie gerne Einblick in unsere Stammtischtreffen haben möchten, melden Sie sich gerne bei Kristina Kutting (kutting@koblenz.ihk.de).

Foto: (v.l.): Lara Imhäuser (Kreissprecherin), Dominik Lukas (Kassenwart), Dr. Peter Enders (Landrat Altenkirchen), Lars Kober (Wirtschaftsförderung im Landkreis Altenkirchen) und Kristina Kutting (IHK-Regionalgeschäftsstelle Altenkirchen). (Foto: Kreisverwaltung Altenkirchen)