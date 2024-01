Veröffentlicht am 10. Januar 2024 von wwa

HÖHR-GRENZHAUSEN – Öffentlichkeitsfahndung nach Raubüberfall in Höhr-Grenzhausen

Donnerstag, 04. Januar 2024 kam es gegen 8 Uhr zu einem bewaffneten Raubüberfall auf die Sparkasse in der Rathausstraße in Höhr-Grenzhausen. Ein unbekannter Mann betrat die Bank, bedrohte die Angestellten mit einer Waffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Anschließend flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Er betrat die Bank gegen 8 Uhr, um spätestens 8:50 Uhr verließ er sie wieder. Es ist aber davon auszugehen, so die Polizei, dass er sich schon eine Weile vor Betreten der Filiale im Bereich der Bank aufgehalten hat. Ein Lichtbild des Täters sowie eine Personenbeschreibung finden sich in dem Fahndungsportal https://s.rlp.de/aKvTs. Hinweise zur Identität des unbekannten Täters nimmt die Kriminalwache Koblenz unter 0261/921-56390 oder anonym unter 0261/103-2727 entgegen. Quelle: Polizei