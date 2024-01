Veröffentlicht am 10. Januar 2024 von wwa

HERDORF – Geparkter PKW in Herdorf durch Unfall beschädigt

Am 09. Januar 2024, im Zeitraum zwischen 07:00 und 11:50 Uhr, parkte eine 34jährige Frau ihren PKW in der Friedrichstraße in Herdorf. Augenscheinlich touchierte ein unbekanntes Fahrzeug den Außenspiegel des geparkten PKW und beschädigte ihn. Ein aufmerksamer Anwohner bemerkte den Schaden bzw. Fahrzeugteile auf der Fahrbahn und informierte die Fahrzeughalterin. Wer kann Angaben zum Unfall oder dem Verursacher machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 – 926 0. Quelle: Polizei