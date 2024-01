Veröffentlicht am 10. Januar 2024 von wwa

ERPEL – Frau bei Verkehrsunfall auf der B 42 in Erpel verletzt

Dienstagmorgen verletzte sich eine 51-jährige Frau aus Bad Hönningen anlässlich eines Verkehrsunfalls auf der B 42. Die Frau fuhr mit ihrem Pkw hinter dem einer 44-jährigen Fahrerin aus Roßbach in Fahrtrichtung Bonn. Die vorausfahrende Pkw-Fahrerin wollte ihr Fahrzeug an der Bahnhofstraße wenden und wieder auf die B 42 in Richtung Linz fahren, übersah aber den vorfahrtsberechtigen Pkw der Frau aus Bad Hönningen und es kam zur Kollision. Quelle: Polizei