Veröffentlicht am 10. Januar 2024 von wwa

BREITSCHEID – Unfallflucht nach Spiegelberührung auf der K 90 bei Breitscheid

Am 06. Januar 2024, gegen 17:45 Uhr befuhr ein 19-jähriger Fahrzeugführer mit seinem VW Polo die Kreisstraße 90 von Breitscheid-Siebenmorgen kommend in Richtung Ortsteil Hochscheid. Im Bereich einer Rechtskurve kam ihm ein unbekannter Fahrzeugführer entgegen. Beide Fahrzeuge stießen mit den jeweils linken Außenspiegeln aneinander. Das entgegenkommende Fahrzeug entfernte sich von der Unfallstelle, ohne die erforderlichen Angaben zu ermöglichen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei