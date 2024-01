Veröffentlicht am 10. Januar 2024 von wwa

BETZDORF – E-Scooter wurde in Betzdorf ohne Kennzeichen geführt und war als gestohlen gemeldet

Am 09. Januar 2024 kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Betzdorf in der Hellerstraße in Betzdorf einen bereits amtsbekannten 18-Jährigen, der einen E-Scooter im Straßenverkehr führte. Der E-Scooter wies kein Versicherungskennzeichen auf, im Verlauf der Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass der Roller zuvor in Wissen gestohlen worden war. Laut Aussage des 18-Jährigen habe er den Roller von einem Bekannten zur Nutzung erhalten. Der Roller wurde sichergestellt, gegen den 18-Jährigen wird nun wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie Hehlerei ermittelt. Quelle: Polizei