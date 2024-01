Veröffentlicht am 10. Januar 2024 von wwa

VG ALTENKIRCHEN-FLAMMERSFELD – Erweiterung der Bürgermeistergalerie im Rathaus Altenkirchen

Die Bürgermeistergalerie im kleinen Sitzungssaal des Rathauses Altenkirchen wurde um drei weitere Amtsträger, Ludwig Blank und Christian Rörig als Amtsbürgermeister sowie Wilhelm Franken als Erster Amtsbeigeordneter auf sieben erweitert, die jetzt den Zeitraum von 1920 bis 2017 abdecken. Bisher waren Bilder von Dr. Emil Haas, Karlheinz Klöckner, Heijo Höfer als Bürgermeister und Heinz Düber als Erster Beigeordneter in der Galerie zu sehen.

Auf Initiative von Bürgermeister Fred Jüngerich wurden Recherchen angestellt und die Daten zu den einzelnen Amtsträgern sorgfältig zusammengetragen. Was zunächst als Projekt der Auszubildenden der Verbandsgemeindeverwaltung begann, mündete im weiteren Projektverlauf in einen monatelangen intensiven Austausch zwischen dem Bürgermeister, Barbara Bauer aus dem Vorzimmer und Jacek Swiderski, Leiter des Kreisarchivs, sowie dem ehemaligen Gymnasial-Geschichtslehrer Dr. Eberhard Blohm.

Protokollbücher aus dem Kreisarchiv und solche, die noch im Rathaus gelagert werden, wurden gesichtet. Auch die Online-Stadtchronik „Akadia“, die von Dr. Blohm erstellt wurde, konnte als wichtige Informationsquelle genutzt werden. Die Sütterlin-Schrift in den alten Protokollbüchern und teilweise fehlende Einträge stellten Hürden dar, die es während der Sichtung der Unterlagen zu nehmen galt. Bürgermeister Fred Jüngerich dankte Jacek Swiderski und Dr. Eberhard Blohm für deren Unterstützung. „Ohne Sie beide hätten wir den Erfolg der Recherchearbeit nicht verbuchen können,“ attestierte Fred Jüngerich den beiden Fachleuten, und er ergänzte: „Je tiefer wir in die Vergangenheit eintauchten, umso begeisterter war ich ob der Leistung meiner Vorgänger zu ihrer Zeit. Für mich war es wichtig, die Geschichte aufzuarbeiten als ein Zeichen der Wertschätzung der Arbeit der früheren Bürgermeister und ihrer Ratsleute.“

Neben den Amtsträgern, denen Fotos zugeordnet sind, konnten auf einer Übersichtstafel auch diejenigen Bürgermeister der ehemaligen Bürgermeisterei Altenkirchen aufgelistet werden, die vor dem Jahr 1920, zurück bis zum Jahr 1817, ihren Dienst verrichteten. Nach der Niederlage Napoleons I. entstanden als Folge des Wiener Kongresses nach dessen Beendigung im Jahr 1815 die preußischen Bürgermeistereien – im Landkreis Altenkirchen, der 1816 gegründet wurde, gab es neun Bürgermeistereien -, die im Dezember 1927 in Ämter umbenannt wurden. Letztere wandelten sich am 1. Oktober 1968 in die heutigen Verbandsgemeinden.

Die Schautafel mit den detaillierten Daten zu den Amtsträgern hängt ebenfalls im kleinen Ratssaal.

Foto: (v.l.): Jacek Swiderski, Dr. Eberhard Blohm und Fred Jüngerich trugen die Daten der Amtsträger zusammen. Foto: Verbandsgemeindeverwaltung