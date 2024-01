Veröffentlicht am 10. Januar 2024 von wwa

BAD MARIENBERG – Neujahrsempfang 2024 – Inspiration, Motivation und Goldmedaillen – Olympiasiegerin Sandra Kiriasis motiviert für das „Neue Jahr“

Thomas Weigel, Präsident des Lions Clubs Bad Marienberg und Johannes Rattay, Präsident des befreundeten Lions Clubs Montabaur-Hachenburg, begrüßten am 9. Januar 2024 zahlreiche Mitglieder und Gäste im Wildpark Hotel Bad Marienberg. Als Impulsgeber und Keynote-Speaker waren Sandra Kiriasis, Olympia-Goldmedaillen-Gewinnerin, mehrfache Weltmeisterin im zweier Bob und seit kurzem Mitglied im Lions Club Bad Marienberg sowie Karen Plättner, Gesundheitsmanagement-Expertin, mit einem interessanten Impulsvortrag vor Ort.

Der engagierte, motivierende Vortrag hatte den nachhaltigen Wert körperlicher und geistiger Beweglichkeit in Kombination mit Ernährung und Ruhephasen zum Thema. Ergänzend betonte Sandra Kiriasis die Wichtigkeit der Fähigkeit, über den Tellerrand hinaus zu schauen, wenn es um den Weg zum Erfolg geht. Ungewöhnliche Pfade zu beschreiten ist oftmals lohnender, als ausgetretene Wege zu beschreiten.

Als bildhaftes Beispiel nutze sie eine ihrer Bob-Kufen, mit der sie großartige Erfolge in ihrem Sport gewann, die sie aber aufgrund von Reglement-Änderungen plötzlich nicht mehr nutzen durfte. „Erfolg ist eine Treppe, keine Tür“, so Kiriasis. An die Suche nach einer Alternative ging sie dann auch auf ungewöhnliche Art heran: Von einem Inserat in Industrie-Fachmedien bis zu einer – anfangs etwas holprigen, aber später von bahnbrechendem Erfolg gekrönten – Zusammenarbeit mit einer Entwicklungsabteilung bei Siemens.

Ein motivierender Vortrag und auch die nicht alltägliche Gelegenheit, echtes olympisches Edelmetall in Händen zu halten: Sandra Kiriasis hatte ihre Olympia-Goldmedaille im Gepäck! Fotos: Barbara Hombach, Sandra Weigel