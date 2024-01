Veröffentlicht am 10. Januar 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Altenkirchener Schützen eröffnen das Sauschießen 2024 Am Samstag, 6. Januar eröffnete Schützenkönig Thomas I. traditionell das Sauschießen. Zahlreiche Teilnehmer waren zum Start des beliebten Schießens um die begehrten Fleischpreise erschienen. Die Altenkirchener Schützengesellschaft lädt alle Interessierten herzlich ein am spannenden Wettbewerb teilzunehmen. Ob geübter Schütze oder Neuling ohne jegliche Erfahrung, Mitglied oder Nicht-Mitglied – Jeder kann dabei sein, denn es handelt sich um Teilerschießen mit dem Luftgewehr, bei dem am Ende das berühmte Quäntchen Glück entscheidet.

Teilgenommen werden kann an folgenden Schießterminen: mittwochs: 18 bis 20 Uhr; samstags und sonntags: 17 bis 19.00 Uhr. An ausgewiesenen Freitagen: 19 bis 21 Uhr. Der letzte Schießtermin wird Sonntag, 10. März 2024 ab 19.00 Uhr sein. Das traditionelle Sauessen findet am Samstag, 16. März 2024 ab 19.30 Uhr im Schützenhaus in Altenkirchen statt. Die offizielle Ausschreibung und den Dienstplan mit allen Schießterminen finden sich online unter https://sg-altenkirchen.de/aktuellestermine/.