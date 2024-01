Veröffentlicht am 9. Januar 2024 von wwa

KOBLENZ – Vortragsreihe Profile der Architektur: Hochschule Koblenz lädt ein zur Podiumsdiskussion „Obdachlosigkeit und Architektur“

Die Fachrichtung Architektur der Hochschule Koblenz hatte im Wintersemester erneut zur Vortragsreihe „Profile der Architektur“ eingeladen, die sich dem wichtigen gesellschaftlichen Thema „Obdachlosigkeit und Architektur“ gewidmet hat. Die Vortragsreihe beleuchtete die drängende Thematik der Obdachlosigkeit aus architektonischer Perspektive. Zum Abschluss der Vortragsreihe findet am 17. Januar 2024 eine Podiumsdiskussion statt, zu der Studierende, Fachleute und interessierte Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen sind.

Artikel 25 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte erklärt das Wohnen als ein Menschenrecht. Dennoch, das Bundesministerium für Arbeit und Soziales verzeichnet in seinem ersten und aktuellen Bericht zur Obdach- und Wohnungslosigkeit 262.600 obdachlose Menschen in Deutschland, darunter 38.500 Personen auf der Straße (Stand Dezember 2022). Der Nationale Aktionsplan gegen Wohnungslosigkeit formuliert das Ziel, Obdachlosigkeit bis 2030 zu überwinden. Dies ist eine komplexe Aufgabe, die es auf vielen Ebenen zu bearbeiten gilt. Auch die Disziplin der Architektur muss sich die Frage stellen, was dieses Ziel für sie bedeutet?

Die Vortragsreihe bot Einblicke in bereits realisierte Wohnprojekte für wohnungs- und obdachlose Menschen und warf die Frage auf, welche Anforderungen an Prozess und Planung sich hieraus ergeben. „Was ist gute Architektur auch im Sinne ihres sozialen und gesellschaftlichen Auftrags? Diese ist eine der zentralen Fragen der aktuellen Vortragsreihe für Prof. Ulof Rückert, denn: „Obdachlose- und wohnungslose Menschen sind eine sehr heterogene und komplexe Gruppe. Für sie zu planen bedarf ein hohes Maß an Sensibilität und Wissen über das grundlegende Bedürfnis eines jeden Menschen zu wohnen. Wir möchten unsere Studierenden daher schon während ihrer Ausbildung für dieses gesellschaftlich relevante Thema sensibilisieren und den Bogen zu ihrer zukünftigen Tätigkeit als Architektinnen und Architekten spannen.“

Zur Podiumsdiskussion im Januar hat die Fachrichtung Architektur des Fachbereichs bauen-kunst-werkstoffe der Hochschule Koblenz nun lokale Akteure zum Gespräch eingeladen. Auf dem Podium werden Julian Sommer (Caritasverband Koblenz e.V.), Dennis Faßbender (AWO Kreisverband Koblenz-Stadt e.V.), Dennis Lehmann (AWO Kreisverband Koblenz-Stadt e.V.), Prof. Ulof Rückert (Dekan des Fachbereichs bauen-kunst-werkstoffe der Hochschule Koblenz) sowie Studierende der Sozialen Arbeit sprechen. Moderiert wird die Veranstaltung von Barbara Żak aus der Fachrichtung Architektur der Hochschule Koblenz.

Weitere Informationen zur Vortragsreihe sind unter www.hs-koblenz.de/architektur/profile-der-architektur abrufbar. Die Veranstaltung ist offen für alle Interessierten, eine Anmeldung ist nicht notwendig. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 17. Januar 2024 um 17:30 Uhr in Raum N105 am RheinMoselCampus in Koblenz statt.