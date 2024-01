Veröffentlicht am 9. Januar 2024 von wwa

WISSEN – Martina Kaiser offiziell als Schulpfarrerin eingeführt

Pfarrerin Martina Kaiser wurde am Sonntag, 7. Januar in einem Festgottesdienst offiziell durch den stellvertretenden Skriba des Evangelischen Kirchenkreises Altenkirchen, Pfarrer Michael Klein, in die 8. kreiskirchliche Pfarrstelle zur Erteilung von Evangelischer Religionslehre an der Berufsbildenden Schule (BBS) Wissen eingeführt.

Es war ein Festgottesdienst mit viel Musik und etlichen alten und neuen Weggefährtinnen und -gefährten sowie Kolleginnen und Kollegen im Gemeindehaus in Wissen, der den festlichen Rahmen für die Einführung bot. Dabei musizierten die Kreiskantorin Hyejoung Choi und der Posaunenchor Wissen gemeinsam mit dem Posaunenchor „Heilix Blechle“ aus der Evangelischen Kirchengemeinde Köln-Dellbrück/Holweide, Kaisers bisheriger Heimatgemeinde. Die musikalische Bandbreite reichte von Heinrich Schütz bis zum Zeitgenossen Christoph Georgii und dessen Pop-Ballade „Ich bin bei Euch alle Tage“. Skriba Michael Klein, der in Vertretung für die erkrankte Superintendentin Pfarrerin Andrea Aufderheide die Einführung leitete, stellte in seiner Ansprache die Jahreslosung 2024 „Alles was ihr tut, geschehe in Liebe“ (1. Korinther 16, 14) in ihrem historischen Kontext in den Mittelpunkt.

Frisch eingeführt predigte Martina Kaiser dann über den „gar nicht so weihnachtlichen“ Predigttext aus dem ersten Kapitel des Korintherbriefes und kam zu dem Schluss: „Kein Mensch soll vor Gott mit vermeintlichen Vorzügen prahlen. Schau nicht auf die anderen, schau auf dich!“ Die göttliche Zuneigung zeige sich darin, dass Gott uns in unserem Leben begleite, „aber, mit Dietrich Bonhoeffer gesprochen, nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern auf Gott verlassen“, so die Diplom-Theologin und -Pädagogin weiter.

Beim anschließenden Empfang stellte Skriba Michael Klein Kaisers globale und lokale Perspektiven auf ihre Tätigkeit heraus: „Global sind Sie verbunden mit einem Teil Ihrer Familie in Brasilien, Sie selbst haben auch die brasilianische Staatsbürgerschaft.“ Weiterhin engagierte sich Kaiser in ihrer Kölner Gemeinde auch mit dem Angebot von Deutschkursen für Geflüchtete. Die lokale Verbundenheit zeige sich in ihrer Schullaufbahn, die sie von Rosbach an der Sieg zum Abitur nach Waldbröl geführt hat. Der Schulleiter der BBS Wissen, Burkhard Schneider, selbst mit fünf Monaten Dienstzeit noch frisch im Amt, sagte: „Wir haben es gut angetroffen!“

Barbara Kulpe, Vorsitzende des kreiskirchlichen Schulausschusses begrüßte Kaiser augenzwinkernd: „Willkommen im Club der Unerschütterlichen!“, was Schulreferent Martin Autschbach gerne aufnahm: „Ohne Humor geht man an der Schule unter!“ Ulrich Kock-Blunk, Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde Köln-Dellbrück/Holweide, der gemeinsam mit Prädikantin Heike Baller angereist war, hob die bisherige segensreiche Zusammenarbeit mit Martina Kaiser vor, die sich abschließend für all die guten Wünsche zu ihrer Einführung bedankte.