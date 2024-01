Veröffentlicht am 9. Januar 2024 von wwa

DAADEN – Brand eines Holzunterstandes in Daaden

Am 09. Januar 2024 wurde gegen 01:55 Uhr durch Anwohner in der Bahnhofstraße in Daaden der Brand eines Holzunterstandes festgestellt. Nach Alarmierung von Feuerwehr und Polizei konnte der Brand schnell gelöscht werden. Beschädigt wurden die Holzelemente des Unterstandes sowie vier Mülltonnen. Die Brandursache ist unbekannt. Wer kann Angaben zum Brand oder dessen Ursache machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 – 926 0. Quelle: Polizei