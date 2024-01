Veröffentlicht am 9. Januar 2024 von wwa

ASBACH.LÖHE – Gebäudebrand in Asbach-Löhe

Dienstagmittag gegen 12:50 Uhr wurden Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Gebäudebrand in den Asbacher Ortsteil Löhe alarmiert. Die ersteintreffenden Einsatzkräfte bestätigten einen Vollbrand des Erdgeschosses. Die Bewohnerin hatte das Gebäude bereits verlassen. Sofort gingen zwei Trupps unter Atemschutz in das Gebäude vor, um den Brand zu löschen. Weitere Atemschutztrupps gingen in Bereitstellung. Die Bewohnerin wurde durch den Rettungsdienst betreut.

Schnell konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden. Aufwändiger gestalteten sich die Nachlöscharbeiten. Verbrannte Möbelstücke wurden aus dem Gebäude gebracht und draußen weiter abgelöscht. Ebenfalls mussten Deckenverkleidungen abgenommen werden, um Glutnester abzulöschen. Da auch Flammen aus einem Fenster bis an den Dachstuhl hochgeschlagen hatten, wurde dieser Bereich ebenfalls kontrolliert. Hierzu kam die Drehleiter zu Einsatz und es wurden Teile der Dachverkleidung entfernt. Nach knapp zwei Stunden waren alle Glutnester abgelöscht.

Aufgrund der Kälte war ausgetretenes Löschwasser auf der Straße sofort gefroren und musste abgestreut werden. Im Einsatz waren unter der Leitung von Wehrleiter Arnold Schücke die Einheiten Asbach und Buchholz sowie das Tanklöschfahrzeug und der Gerätewagen Atemschutz aus Neustadt. Quelle und Fotos: VG Feuerwehr Asbach