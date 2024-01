Veröffentlicht am 8. Januar 2024 von wwa

NASSAU – Besonders schwerer Fall des Diebstahls in Nassau

Im Zeitraum zwischen Freitag, 22. Dezember 2023 und Sonntag, 07. Januar 2024 kam es auf einem Parkplatz an der K 4 / K 5 in der Gemarkung Nassau zum Diebstahl von etwa 50 Litern Diesel und größeren Maschinenanbauteilen, sowie eines Anhängers einer Firma für Glasfaserarbeiten. Die Schadenshöhe, so die Polizei, dürfte an die 100.000 Euro betragen. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. Quelle: Polizei