Veröffentlicht am 8. Januar 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Aufruf zur Teilnahme am “Alekärjer Karnevalsumzug 2024“ – Die KG Altenkirchen würde sich über weitere närrische Zugteilnehmer sehr freuen! Besprechung der Zugteilnehmer am 17. Januar 2024, ab 18.00 Uhr im Rathaus Altenkirchen

Mit der amtierenden Tollität Prinzessin Antje I. aus dem Hause Engers und ihrem tollen Prinzessinnenteam startet das Altenkirchener Narrenschiff in die närrische Session 2024. In den Reihen der Karnevalsgesellschaft Altenkirchen 1972 ist der Wagenbau bereits in vollem Gange und die Vorbereitungen für den Großen Alekärjer Karnevalsumzug am Sonntag, 11. Februar 2024 laufen auf vollen Touren. Wie die Zugleiter Karlheinz Fels und Philipp Schürdt unserer Zeitung berichteten haben bereits einige Gruppen und Vereine ihre Zusage zur Zugteilnahme gegeben.

Aber nach der schwierigen Coronazeit ist es nicht einfacher geworden Fußgruppen oder neue Wagenbaugruppen zu finden. Deshalb der Aufruf an Vereine, Firmen, Clubs oder einfach an Leute die gerne feiern wollen, kommen sie und Unterstützen das Brauchtum Karneval sodass es einen Alekärjer Karnevalsumzug mit anschließender großen Zug-Party noch lange geben wird.

Zu den teilnehmenden Gruppen und Vereinen konnte die Karnevalsgesellschaft Altenkirchen den Spielmannszug „Alte Kameraden“ Niederhövels, den Musikverein Steinebach und das Blasorchester Mehrbachtal verpflichten.

Der Zugweg 2024 ist der gleiche wie 2023 und führt wieder durch die Fußgängerzone. Die Zugaufstellung erfolgt ab 12.00 Uhr in der Rathaus- und Siegenerstrasse. Die anschließende Zug-Party findet im großen beheizten Festzelt auf den Weyerdamm statt.

Wer Lust hat, am Alekärjer Karnevalsumzug 2024 aktiv mitzumachen, kann sich bei den Zugleitern Karlheinz Fels, Mobil 0172 24 600 99 oder khfels@t-online.de, oder Philipp Schürdt Mobil 0160 71 650 44 oder philipp.schuerdt@gmx.de, melden.

Die Zugteilnehmer, die am Karnevalsumzug 2024 teilnehmen möchten, treffen sich am Mittwoch, den 17. Januar 2024 im Sitzungssaal des Altenkirchener Rathauses zum Thema Sicherheit im Karnevalsumzug 2024. Sollten sie bei ihren karnevalistischen Vorbereitungen Fragen haben, steht die KG Altenkirchen mit Rat und Tat zu Seite. Schreiben sie oder rufen sie einfach an! Weiteres über den Altenkirchener Karneval 2024 unter www.KG-AK.de. Foto: Diana Wachow