Veröffentlicht am 8. Januar 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Förderverein das Löschzuges Altenkirchen – Der neue Vorstand stellt sich vor!

Am Samstagabend fand im Feuerwehrhaus in Altenkirchen die Jahreshauptversammlung des Fördervereins statt. Unter anderem galt es, den 1. Vorsitzenden für eine Amtszeit von drei Jahren neu zu wählen. Zum ersten Vorsitzenden gewählt wurde Dustin Enders, der bisher als 2. Vorsitzender tätig war. Im Weiteren wurde Sascha Schmitt zum neuen 2. Vorsitzenden gewählt, der bisher Beisitzer im Vorstand war. Zu neuen Beisitzern als Vertreter der aktiven Feuerwehrkameraden wurden Christian Heisterkamp und Leon Müller, zum Kassenprüfer wurde Udo Peschel gewählt.

Kurz vor Weihnachten erhielten der Förderverein sehr erfreuliche Nachrichten: Im Rahmen des Förderprogramms „Ehrenamt gewinnen. Engagement binden. Zivilgesellschaft stärken.“ der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt erhält der Förderverein im Jahr 2024 eine Zuwendung in Höhe von bis zu 2.248,87 Euro (90 %) für Maßnahmen der Digitalisierung. Darüberhinausgehende Kosten bis zu einem Betrag von 2.500 Euro sind in Eigenleistung durch den Förderverein zu finanzieren (maximal 250 Euro).

Aktuell befindet man sich in der Planung für einen Wandertag, der im Frühjahr dieses Jahres stattfinden soll. Aktuell befinden sich der Förderverein in der Beschaffung eines Sonnensegels der Fa. Planen Schmitz aus Weyerbusch, das neben dem Stübchen am Feuerwehrhaus in Altenkirchen angebracht werden soll. Das Sonnensegel ist aus Capemarine, einem witterungsbeständigen Material, was vor Sonne und Regen schützt und wird ungefähr 4 x 5 Meter groß sein. Auch in diesem Jahr möchte man gerne wieder Anfang Dezember einen Ausflug auf einen Weihnachtsmarkt unternehmen.

Die Jahreshauptversammlung wird, nachdem die Satzungsänderung im November 2023 erfolgreich abgeschlossen wurde, ab diesem Jahr im zweiten Quartal stattfinden.

Foto: Der neue Vorstand, (v. l.): Leon Müller (Beisitzer), Horst Farrenberg (Beisitzer), Fabian Fuhrmann (Kassierer), Christian Heisterkamp (Beisitzer), Dustin Enders (1. Vorsitzender), Sascha Schmitt (2. Vorsitzender), Christine Uhlhaas (Beisitzerin), Marcel Böttcher (Geschäftsführer) und Udo Peschel (Kassenprüfer).