MAINZ – AfD steht geschlossen hinter denen, die heute gegen die Ampelregierung auf die Straße gehen!?

MAINZ – Bernd Schattner, MdB und stellv. Vorsitzender des AfD Landesverbandes Rheinland-Pfalz: Wir stehen geschlossen hinter denen, die heute gegen die Ampelregierung auf die Straße gehen!?

Für den 8. Januar 2024 sind in Rheinland-Pfalz, sowie im gesamten Bundesgebiet hunderte Demonstrationen gegen die Politik der Bundesregierung angekündigt. Was zunächst als Protest der Landwirte gegen die Agrarpolitik begann, zieht nun Mitglieder aller Bevölkerungsschichten und Berufsgruppen an.

Dazu Bernd Schattner, MdB und stellvertretender Vorsitzender des AfD Landesverbandes in Rheinland-Pfalz: „Dass es bei den Protesten am heutigen Montag nicht „nur“ um den Wegfall der KfZ-Steuerbefreiung für landwirtschaftlich genutzte Fahrzeuge und die Kürzung des Agrardiesel geht, ist sicher jedem bewusst. Es geht um nicht weniger als die Zukunft unseres Landes! Wir als Landesverband stehen daher geschlossen hinter allen, die heute ihren Unmut gegen die zerstörerische Politik der Bundesregierung zeigen – ob auf der Straße, durch Betriebsschließungen oder Unterstützung der Proteste in den sozialen Netzwerken – solange der Protest gewaltfrei und friedlich stattfindet! Ob Landwirte, Handwerker, Dienstleister, Spediteure, medizinisches Fachpersonal, Pflegekräfte oder Rentner, jeder der sich mit der aktuellen links-grünen, ideologiegetriebenen Politik nicht mehr identifizieren kann, sollte sich am heutigen Aktionstag beteiligen, sofern es möglich ist.

Nicht nur heute, sondern an dem Tag des Jahres standen und stehen wir als AfD hinter der deutschen Landwirtschaft. So hat unsere Bundestagsfraktion bereits im Jahr 2022 nicht nur die Beibehaltung, sondern sogar eine Verdopplung der Agrardieselrückerstattung gefordert (Drucksache 20/3699). Im vergangenen Jahr habe ich einen Antrag für die deutschen Winzer eingebracht, der den Weinbau in Deutschland gestärkt sowie viele junge Winzer mit Ausbildungszuschüssen gefördert hätte (Förderung von pilzwiderstandsfähigen Reben Drucksache 20/6914). Dies sind nur zwei Beispiele, wie sich die AfD für eine vernünftigere Agrarpolitik einsetzt – unermüdlich und immer mit viel Wertschätzung für die Menschen, die uns versorgen.“

Die Vertreter des Landesverbandes der AfD Rheinland-Pfalz werden bei den verschiedenen Demonstrationen in Mainz und den Regionen vor Ort sein, allerdings ohne den Protesten einen politischen Stempel aufzudrücken.