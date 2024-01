Veröffentlicht am 7. Januar 2024 von wwa

KOBLENZ – Wildunfall auf der B 42

Sonntagmorgen, 07. Januar 2024 ereignete sich gegen 01:25 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B 49, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Der 21-jährige PKW-Fahrer aus dem Rhein-Lahn-Kreis befuhr mit dem 18-jährigen Beifahrer aus dem Raum Koblenz die B 49 von Montabaur kommend in Fahrtrichtung Koblenz. Er gab an, dass plötzlich ein Dachs auf die Fahrbahn lief. Er wollte einen Zusammenstoß verhindern und wich dem Tier aus, verlor auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab, kollidierte mit zwei Schildern und wurde total beschädigt. Die beiden Insassen des PKW wurden mit leichten Verletzungen in ein Koblenzer Krankenhaus gebracht. Quelle: Polizei