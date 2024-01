Veröffentlicht am 6. Januar 2024 von wwa

WALDBREITBACH – VfL-Leichtathleten in Rheinland-Bestenliste stark vertreten

Die Leichtathleten und Leichtathletinnen des VfL Waldbreitbach, die in der LG Rhein-Wied starten, sind nach einer erfolgreichen Saison 2023 erneut stark in der Rheinland-Bestenliste vertreten.

25 Athleten und Athletinnen im Alter von 11 bis 75 Jahre sammelten insgesamt 176 Einzelplatzierungen (Plätze 1 bis 10), stolze 42 erste Plätze wurden erzielt.

Bei den Jungen erreichte Samuel Plenert Fabing in der WJ U16 jeweils Platz 1 mit der 4 x 100 m Staffel, mit der Neunkampf- und Block-Mannschaft. In seiner Altersklasse M14 schaffte er es auf Platz 1 im Block Sprint / Sprung.

Der Mittel- und Langstreckenläufer Heinz Schwarz (M75) als ältester Athlet im Bunde belegte den 1. Platz im 5 km Straßenlauf und konnte sich über 2 hervorragende 2. Plätze im 10 km Straßenlauf und Halbmarathon freuen.

Bei den Mädchen schaffte es Michelle Kopietz in der WJ U14 auf den ersten Rang mit der 4 x 75 m Staffel und zusammen mit ihrer Vereinskollegin Ida-M. Stein (W12) mit der Dreikampf-Mannschaft. Michelle erreichte in ihrer eigenen Altersklasse W14 zudem Platz 1 im Ballwurf, Speerwurf, Drei- und Vierkampf.

In der WJ U16 belegten Eva-Fabienne Stein (W14), Leonie Böckmann (W15) und Amelie Schmitt (W15) gemeinsam Rang 1 mit der Block- und Vierkampf-Mannschaft. Teil der Vierkampf-Mannschaft war auch Solveig Schreiber (W15). Leonie und Amelie schafften es zudem auf den 1. Platz mit der Siebenkampf-Mannschaft. In ihren eigenen Altersklassen hatten die Mädchen in folgenden Disziplinen die Nase vorn: Eva (W14): Kugelstoßen, Speerwurf, Vierkampf, Siebenkampf, Block Sprint / Sprung, Leonie (W15): Hochsprung, Dreisprung, Vierkampf, Amelie: Siebenkampf, Block Wurf, Kugelstoßen. Marie Böckmann (WJ U20) schaffte es im Hochsprung, Diskuswurf und mit der 4 x 400 m Staffel auf Platz 1.

Vivien Ließfeld (WJ U20) erzielte Platz 1 im Weitsprung bei den Frauen und war darüber hinaus in folgenden Disziplinen die Nummer 1 im Rheinland: Siebenkampf, Vierkampf, 100 m Hürden, 4 x 100 m Staffel, Weitsprung, Speerwurf.

Die Athleten des VfL Waldbreitbach bedanken sich bei ihrem Trainerteam, das seit Jahren und Jahrzehnten mit viel Motivation und Engagement im Einsatz ist, für die vergangene Saison. In diesem Jahr können sich 9 Athletinnen und Athleten über die Aufnahme in verschiedene Leistungskader und Talentfördergruppen freuen. (Vereinsbericht) Foto: Privat