Veröffentlicht am 6. Januar 2024 von wwa

FLAMMERSFELD – Diebstahl aus Pkw in Flammersfeld

Freitagabend, 05. Januar 2024, in der Zeit zwischen 18:30 und 19:40 Uhr kam es zu einem Diebstahl aus einem Pkw. Der unbekannte Täter hatte an einem Mercedes, der im Einmündungsbereich Rheinstraße / Bornplatz abgestellt war, die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen und aus dem Inneren des Fahrzeuges eine Geldbörse, die sichtbar in der Mittelkonsole lag, entwendet. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 1.000 Euro. Sollte es Zeugen geben, insbesondere Anwohner im Nahbereich der Tatörtlichkeit, werden sie gebeten, sich bei der Polizei in Altenkirchen unter der der Nummer 02681/9460 oder per Email, pialtenkirchen@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei