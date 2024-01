Veröffentlicht am 5. Januar 2024 von wwa

BUSENHAUSEN Verkehrsunfallflucht am Kindergarten in Busenhausen

Am 04. Januar 2024 ereignete sich gegen 9 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz der Kita Busenhausen. Der Unfallverursacher parkte zunächst rechts neben dem Fahrzeug der Geschädigten und hat das im Anschluss am hinteren Bereich der Beifahrerseite beschädigte Fahrzeug vermutlich beim Ausparken touchiert. Der Verursacher beging Unfallflucht. Zeugenangaben zufolge könnte es sich um einen silbernen Pkw gehandelt haben. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizeiinspektion Altenkirchen zu richten. Quelle: Polizei